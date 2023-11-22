Три человека арестованы по делу об отравлении метадоном в Астрахани

В Астрахани суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в рамках дела об отравлении метадоном. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

«Советским районным судом города Астрахани удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астрахани», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астрахани число пострадавших от массового отравления метадоном достигло 21 человека. В местах жительства пострадавших наркопотребителей проведены обыски, сообщили в ведомстве. Полицейские изъяли средства мобильной связи и другие предметы.

По словам допрошенных пострадавших, они купили наркотики через нелегальный интернет-магазин и забрали товар из тайников-закладок. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что отравление жителей Астрахани произошло из-за подмены продавцами мефедрона на более бюджетный метадон.

Ранее МВД показало допрос подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани.