В Петербурге поймали иностранца, который сбил 84-летнюю женщину с ног ради ее кошелька

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, подозреваемых в ограблении пожилой женщины. Об этом петербургская полиция сообщает в своем Telegram-канале.

21 ноября мужчина толкнул 84-летнюю покупательницу, вышедшую из магазина на улице Пионерстроя. Злоумышленник сбил женщину с ног и отобрал у нее пять тысяч рублей и ключи от квартиры.

Спустя два часа наряд ППС задержал неподалеку от места происшествия двух пьяных уроженцев Средней Азии. Мигранты 44 и 46 лет были доставлены в отдел полиции, на них составили административные протоколы о нарушении миграционного законодательства. Кроме того, в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

По данным издания «Фонтанка.ру», потерпевшая обратилась в больницу с ушибами и ссадинами. Серьезных травм медики у нее не обнаружили.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.