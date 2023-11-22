Психолог назвала основную причину одиночества

Чаще всего к одиночеству приводят детские триггеры, из-за которых во взрослом возрасте появляются проблемы с самооценкой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. Со временем, по ее словам, у человека формируется неправильное восприятие ситуации.

«Где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди. Дальше человек пребывает в детском триггере, где все эти процессы усиливаются», — объяснила Наумова.

Далее, по ее словам, по инерции приходят уничтожающие мысли. Вместо того, чтобы хвалить себя, быть приветливым и оказаться в окружении людей, человек замыкается в себе. В конце концов это часто приводит к депрессии, заключила специалист.

Американский врач Вивек Мерти до этого рассказал, что одиночество повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия и депрессии сильнее, чем курение.

Врач Ирина Смолярчук также отмечала, что самое опасное в одиноком образе жизни — отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила международную комиссию по одиночеству, пояснив что влияние этого социального явления на смертность предстоит детально изучить.