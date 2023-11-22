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Израиль и ХАМАС повторят сделку по обмену заложников на заключенных

Reuters: Израиль и ХАМАС договорились о повторении сделки по обмену заложников

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David W Cerny/Reuters

Израиль и ХАМАС снова договорились по вопросу обмена заложников на палестинских заключенных. Движение ХАМАС пообещало освободить 50 пленников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на 150 палестинских заключенных, сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, обмен состоится позднее в этом месяце. На условиях анонимности источник заявил, что если сделка состоится, это будет означать освобождение 100 из примерно 240 человек, захваченных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.

Израиль, в свою очередь, освободит всего 300 палестинских заключенных в ходе двух обменов. В израильских списках на освобождение в основном женщины и подростки,

Соглашение предусматривает ,что Израиль приостановит свою семинедельную операцию в Газе, чтобы обеспечить безопасность заложников.

До этого сообщалось, что сделка по обмену заложников пройдет в два этапа, сначала будут отпущены 50 человек, а затем — еще 30 человек.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, сколько человек попросили Россию об эвакуации из Газы.

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