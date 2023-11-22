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Эксперты объяснили, почему китайскую черную икру продают под видом российской

Эксперт рыбного рынка Корнев: китайская черная икра – это не фальсификат

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Depositphotos

Поставляемая из Китая черная икра не является фальсификатом и не уступает по качеству российской, заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Под видом российской ее продают из-за того, что здесь она проходит дополнительную обработку, пояснил он в интервью НСН.

В России сейчас закрыт промысел осетра, хотя в советские года на рынок ежегодно поставляли более тысячи тонн осетровой икры, отметил Корнев. Сейчас, добывается относительно мало икры — 15-20 тонн. По этой причине она традиционно привозится из Китая.

«Китай сегодня является мировым лидером по производству осетра, — объяснил эксперт. — Икра приличная, по качеству от российской икры не отличается, даже ее предпочитают больше. Нам еще до них тянуться, хотя все технологии разведения осетра чисто советские и российские».

В России икра проходит по документам под видом российской, так как ее обычно дополнительно пастеризуют, меняя при этом страну происхождения с Китая на Россию.

«Поэтому наши осетроводы немного лукавят, когда говорят о фальсификатах», — заключил Корнев.

Напомним, в ноябре в России резко снизилась цена на красную икру. Так, стоимость 1 кг икры горбуши упала на 25% по сравнению с прошлым годом.

Ранее также сообщалось, что российские ученые создали кормовую добавку, которая вдвое увеличит производство черной икры в России.

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