В Нидерландах пока не подтвердили договоренность с Украиной по скифскому золоту

В Нидерландах пока не подтверждают заявление Киева о достигнутой договоренности, что скифское золото будет возвращено на Украину. Об этом заявил РИА Новости представитель пресс-службы университета Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, где экспонировалась коллекция.

«У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить», — сообщили агентству в пресс-службе.

22 ноября Министерство культуры и информационной политики (МКИП) заявило, что достигло официальных договоренностей с музеем об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех музейных учреждений Крыма.

4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге заявил, что золото скифов готовится к отправке на Украину. В октябре Центральный музей Тавриды сообщил о планах продолжить судиться за право на него.

В июне Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото.