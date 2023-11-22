Россиянам рассказали, какую продукцию затронет утильсбор на импортную электронику

Утилизационный сбор на импортную электронику в случае его введения сначала затронет продукцию специального назначения, которая используется на предприятиях госсектора и промышленных объектах. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.

«В любом случае, даже если предложение будет претворяться в жизнь, на первом этапе оно коснется в основном специальной техники, которая используется на промышленных предприятиях, в организациях госсектора и прочих организациях. «Гражданская» электроника — планшеты, ноутбуки и смартфоны, используемые обычными пользователями, — в предварительных списках занимает очень маленький объем», — сказал Климов.

Он уточнил, что этот проект пока находится на этапе концептуального предложения. В связи с этим сказать о сроках его реализации на данный момент невозможно.

Накануне сообщалось, что к концу 2024 года в России может вступить в силу утилизационный сбор для импортной электроники вроде смартфонов, ноутбуков и видеокамер. Планируется, что утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и в случае с автомобилями. Цели проекта — вливание в бюджет дополнительных средств, которые будут направлены на развитие отечественных производителей, а также расчистка рынка от иностранных вендоров.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на электронику из-за введения утильсбора.