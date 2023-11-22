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В Подмосковье с начала года выдано более 105 тысяч электронных справок

В Подмосковье выдано порядка 105 тыс. цифровых справок о льготах и выплатах

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Unsplash

С начала года в Подмосковье выдано более 105 тысяч электронных справок о назначенных льготах и выплатах, цифровую справку можно получить из центра занятости, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны. Это очень удобно! Заказать справку можно прям с мобильного телефона, а если нужен оригинал с печатью - забрать в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития отметили, что справки подписаны электронной подписью и юридически равны бумажной. По такой справке жители могут получить различные услуги и льготы.

Чаще всего по таким справкам жители проверяют свои начисления или предоставляются по месту требования - это учебные заведения или банки.

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