В Подмосковье с начала года выдано более 105 тысяч электронных справок

С начала года в Подмосковье выдано более 105 тысяч электронных справок о назначенных льготах и выплатах, цифровую справку можно получить из центра занятости, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны. Это очень удобно! Заказать справку можно прям с мобильного телефона, а если нужен оригинал с печатью - забрать в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития отметили, что справки подписаны электронной подписью и юридически равны бумажной. По такой справке жители могут получить различные услуги и льготы.

Чаще всего по таким справкам жители проверяют свои начисления или предоставляются по месту требования - это учебные заведения или банки.