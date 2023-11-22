На Украине заочно приговорили к тюрьме 52 российских депутатов

Украинский суд вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, которые, по версии инстанции, помогли президенту России Владимиру Путину с началом военной спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Благодаря доказательной базе Службы безопасности заочные сроки наказания получили еще 52 депутата Госдумы России», — говорится в сообщении.

Суд счел «посягательством на территорию Украины» тот факт, что депутаты сначала поддержали обращение к Путину от 15 февраля 2022 года с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем проголосовали за ратификацию договоров сотрудничества с ДНР и ЛНР.

Российских парламентариев приговорили к 15 годам лишения свободы заочно.

До этого 20 депутатов Госдумы уже были заочно приговорены к такому же сроку с конфискацией имущества по той же статье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против РФ со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине заочно приговорили экс-депутата Рады Киву к тюрьме по делу о госизмене.