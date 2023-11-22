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Пилоты российской авиакомпании заметили НЛО

Aviaincident: Пилоты российской авиакомпании заметили в небе НЛО

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Toby Melville/Reuters

Пилоты российской авиакомпании заметили в небе святящийся неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Aviaincident.

Отмечается, что инцидент произошел 20 ноября в 21:27 в зоне ответственности Московского регионального центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Во время выполнения полета экипаж воздушного судна доложил о том, что наблюдал мерцающий светящийся объект. Уточняется, что борт выполнял рейс из Москвы в Калининград.

До этого стало известно, что независимая группа по изучению неопознанных аномальных явлений (НАЯ) NASA не обнаружила научных доказательств существования на Земле внеземной жизни или НЛО. Об этом заявил председатель группы Дэвид Сперджел на презентации доклада о результатах работы организации. В своем выступлении доктор Сперджел подчеркнул, что все свидетельства о различных аномалиях и НЛО трудно или невозможно качественно проанализировать с научных позиций из-за нехватки данных.

Ранее Национальный архив США выложил в открытый доступ тысячи рассекреченных документов об НЛО.

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