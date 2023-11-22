В Вологде во время урока у школьника взорвался пауэрбанк

В Вологде младшеклассников эвакуировали из кабинета из-за взрыва аккумулятора для телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Онлайн Вологда».

Инцидент произошел в четвертом классе местной школы, когда на занятии присутствовали 29 учащихся. Как сообщила педагог, произошел хлопок.

В результате пауэрбанк отбросило на учительский стол. Там он загорелся и огонь охватил тетради. Учительница быстро вывела детей из помещения, после этого пожар ликвидировали с помощью огнетушителя. Помощь спасателей не потребовалась.

Аккумулятор принес в школу один из младшеклассников. На уроке устройство лежало на парте. По какой причине оно взорвалось, не сообщается.

Ранее в Башкирии школу-интернат эвакуировали из-за расплавившегося телефона.