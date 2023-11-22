Военный эксперт объяснил, как заморозки повлияют на ход СВО

С наступлением холодов характер боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) может измениться. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко. В первую очередь, по его словам, по затвердевшей почве легче передвигаться личному составу и технике.

«Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что заморозки добавят и ряд проблем. Зимой легче обнаруживать скопления войск и технику, поэтому фронт необходимо обеспечить большим количеством средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, подчеркнул Онуфриенко.

Накануне командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов заявил, что в ходе СВО произошел перелом. На всех участках фронта, по его словам, фиксируется планомерное движение вперед всех российских подразделений.

Ранее в Минобороны РФ озвучили количество ракетных ударов за время спецоперации.