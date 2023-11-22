Россиянин понял, что его обманывают спустя два года после первого звонка мошенников

В Нижнем Новгороде 65-летний мужчина отдал мошенникам более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с россиянином два года назад, и, представившись работниками банка, предложили открыть накопительный счет, чтобы денег на счету становилось больше.

В результате за все время общения с мужчиной злоумышленники выманили у него 8,7 миллиона рублей. Пострадавший продал две квартиры и оформил несколько кредитов, чтобы выплатить те суммы, которые от него требовали мошенники.

«Осознание, что он стал жертвой мошенников пришло к мужчине после продажи второй квартиры, когда он уже перевел полученные от сделки деньги на очередные номера счетов, продиктованные ему незнакомцем по телефону», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Таким образом мошенники могут лишиться свободы на десять лет.

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