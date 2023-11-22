Трансляции конференции AI Journey проведут на трех языках

Восьмую международную конференцию AI Journey — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» транслируют на арабском языке в придачу к русскому и английскому, сообщает пресс-служба Сбера.

Предполагается, что это существенно расширит границы ее аудитории. По прогнозу зампредседателя Сбера Александра Ведяхина, в этом году AI Journey может набрать до 100 млн просмотров, вдвое больше, чем в прошлом.

В первый день конференции, 22 ноября, в формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Кроме того, во время молодежного трека пройдет открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

Отмечается, что 23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т. д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

В заключительный день конференции, 24 ноября ключевой темой станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.

Напомним, конференция проходит с 22 по 24 ноября. Она посвящена разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в развитии науки, бизнеса и общества. На ней выступят более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.