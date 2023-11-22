Женщина, выбросившая с балкона четырех котят, стала фигуранткой уголовного дела

В Якутске расследуют уголовное дело в отношении 30-летней блогерши, которая выбросила коробку с котятами с шестого этажа. Об этом сообщает МВД по Республике Саха.

По словам правоохранителей, в ближайшее время они поделятся информацией о ходе расследования.

Инцидент произошел в октябре. Во время прямой трансляции в соцсетях женщина рассказала, что выбросила котят с балкона шестого этажа. По словам якутянки, причина поступка заключается в аллергии на животных.

Очевидцы привезли животных в ветклинику. Один котенок не смог оправиться после падения из-за сильных травм. В последствии двоих питомцев оставили себе местные жители.

Ранее таможенники в Домодедово поймали бизнесмена с котенком сервала.