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Ретейлеры заявили о скором возвращении на российский рынок иностранных брендов

Эксперт рынка ретейла Илюха: иностранные бренды скоро вернутся в Россию

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Depositphotos

Зарубежные бренды в скором времени начнут возвращаться в Россию, убежден член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха. Компании уходили в расчете на скорое разрешение конфликта и теперь стремятся вернуть потерянные деньги, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Я считают, что в целом сейчас будет общая тенденция к возврату. Потому что думали, что ситуация быстро закончится, а она не заканчивается. А деньги свои очень хочется вернуть. <…> Понимают, что потеряли», — объяснил Илюха свою точку зрения.

При этом, добавил он, после ухода иностранных компаний на рынке появилось много российских брендов, а жители страны адаптировались к новым условиям.

Сегодня также стало известно, что 23 зарубежных бренда готовятся выйти на российский рынок. Речь идет о компаниях из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии.

В начале октября сообщалось о возвращении в Россию европейских брендов обуви, среди которых – немецкая компания Ara Group, испанская Axa Shoes и итальянская Igi and Co. А в апреле появилась информация об открытии магазинов бренда Maag, которые пришли на место испанской Zara.

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