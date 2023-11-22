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В ХАМАС рассказали о первых заложниках, которые будут освобождены

В ХАМАС заявили, что большинство освобожденных заложников будут иностранцами

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Hadas Parush/Reuters

Большинство из 50 заложников, которых боевики палестинской группировки ХАМАС договорились освободить после достижения договоренностей с Израилем, являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщает телеканал al Jazeera со ссылкой на замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзук, передает РИА Новости.

«Большинство из 50 задержанных, которые будут освобождены, являются гражданами иностранных государств», — сказал представитель ХАМАС телеканалу.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц, за каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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