На Украине решили пока не легализовывать медицинскую марихуану

Верховная рада Украины заблокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Раде заблокирован законопроект о медицинском каннабисе», — написал она.

Как рассказала Стефанишина, законопроект содержит 882 поправки, которые они анализировали более трех месяцев, и учли самые «вменяемые».

По ее словам, 226 из этих поправок заблокированы представителями партии «Батькивщина», которые тянут время, чтобы не дать закону пройти.

«Ищем решение и просим о поддержке», — добавила она.

6 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.