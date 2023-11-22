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Петрозаводчане похитили и пытали партнера по бизнесу в офисе

В Петрозаводске задержали мужчин, похитивших и пытавших в офисе бизнес-партнера

В Петрозаводске группа мужчин похитила своего бизнес-партнера и пытала его в офисе. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Карелия.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 12 ноября в поселке Янишполе Кондопожского района. Трое мужчин выследили и напали на своего бизнес-партнера, с которым у них произошел конфликт. Угрожая пистолетом, злоумышленники посадили россиянина в автомобиль и привезли в петрозаводский офис.

В офисном помещении мужчины высказывали похищенному свое недовольство относительно невыполнения пострадавшим взятых на себя деловых обязательств. Они также прижгли ему раскаленным металлом участок кожи в области плеча. На следующий день россиянина перевезли в квартиру, откуда ему удалось сбежать.

«В ходе грамотно-спланированных оперативно-розыскных мероприятий фигуранты преступления были задержаны на промышленной территории одного из предприятий в городе Петрозаводске и доставлены в следственное управление», — сообщили в ведомстве.

Мужчины обвиняются по уголовной статье о похищении человека. Фигурантов поместили под стражу.

Ранее в Дагестане поймали двух бывших вагнеровцев, организовавших похищение человека.

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