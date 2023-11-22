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Российские врачи обсудят достижений современной медицины

Московская область организует Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья» 29-30 ноября пройдет VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В съезде примут участие врачи терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов.

Участниками встречи станут медики из Подмосковья, Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии, а также из других стран — Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китая и т.д.

Организаторы — Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского — ожидают участия более 3 тыс. специалистов: 850 — очно, и порядка 2,5 тыс. — по видеоконференцсвязи.

В рамках съезда пройдут пленарные заседания, посвященные актуальной информации о результатах медицинских исследований, возможностям новых методов диагностики и лечения заболеваний, всероссийским и международным клиническим рекомендациям, обмену практическим опытом и продвижению ценностей здорового образа жизни.
Помимо этого, участников ждут мастер-классы, круглые столы и дискуссии.

Все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику, отмечают организаторы.

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