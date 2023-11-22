В Подмосковье в массовом ДТП у одного из участников из-за силы удара оторвало колесо

В Подмосковье несколько человек пострадали в массовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Чехов Вид».

Инцидент произошел на трассе «Серпухов – Глазово – Кузьменки». Во время движения по автодороге столкнулись три иномарки: Renault Duster, Volkswagen Passat CC, Ford Mondeo.

«Удар был такой силы, что у одной из машин оторвало колесо», — сообщается в публикации.

На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. Их предстоит выяснить правоохранителям, которые прибыли на место вместе со скорой помощью.

В беседе с журналистами местные жители рассказали, что на этой дороге часто случаются крупные ДТП, так как многие водители превышают скорость или выезжают на встречную полосу для обгона.

Ранее в Приморье машину беременной женщины смяло в ДТП.