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В Подмосковье в массовом ДТП у одного из участников из-за силы удара оторвало колесо

В Подмосковье произошло массовое ДТП с иномарками

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Телеграм-канал «Чехов Вид»

В Подмосковье несколько человек пострадали в массовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Чехов Вид».

Инцидент произошел на трассе «Серпухов – Глазово – Кузьменки». Во время движения по автодороге столкнулись три иномарки: Renault Duster, Volkswagen Passat CC, Ford Mondeo.

«Удар был такой силы, что у одной из машин оторвало колесо», — сообщается в публикации.

На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. Их предстоит выяснить правоохранителям, которые прибыли на место вместе со скорой помощью.

В беседе с журналистами местные жители рассказали, что на этой дороге часто случаются крупные ДТП, так как многие водители превышают скорость или выезжают на встречную полосу для обгона.

Ранее в Приморье машину беременной женщины смяло в ДТП.

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