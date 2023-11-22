Россиянина, избившего ногами ребенка на детской площадке, накажут

В Краснодаре 34-летнему местному жителю, избившему 10-летнего ребенка на детской площадке, предъявлено обвинение в «хулиганстве с применением насилия». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 1 ноября во дворе дома на улице Тепличной. Фигурант сделал ребенку замечание, на которое несовершеннолетний ответил, как показалось мужчине, грубо. После этого мужчина избил ребенка ногами и скрылся с детской площадки.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее во Владимирской области хулиганы попытались накормить посетителя бара сухариками, а затем избили его ногами.