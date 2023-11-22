В Турции заявили, что Запад не показывает готовность содействовать урегулированию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не показывает, что готов помочь в урегулировании ситуации в Газе. Об этом пишет РИА Новости.

Исключением, по его словам, стала Испания. Почти все остальные страны Европы молчат по поводу ситуации в Палестине и никак не пытаются вмешаться, чтобы остановить «бойню».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Однако 22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Сделка Израиля с ХАМАС по освобождению заложников будет состоять из двух этапов. Сначала ХАМАС отпустит 50 человек за четыре дня, потом еще до 30 человек за три дня, в том числе иностранных граждан.

Ранее Израиль опубликовал список палестинских заключенных, которых планируют освободить.