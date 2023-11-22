Россиянка с паспортом СССР задолжала своему ребенку 1,5 млн рублей алиментов

Жительница Иркутской области с недействительным паспортом скрывалась от приставов из-за задолженности по алиментам. Об этом сообщается на сайте регионального ГУФССП России.

Родившаяся в 1977 году женщина не меняла паспорт с тех пор, как получила его впервые. Она была объявлена в розыск из-за неуплаты алиментов своему ребенку 2006 года рождения. Приставы нашли должницу на территории Слюдянского района благодаря помощи местных жителей. Там россиянка с паспортом СССР скрывалась от преследования и неофициально подрабатывала на ферме.

Задолженность по алиментам достигла 1,5 млн рублей, и женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. При этом только на приеме у пристава выяснилось, что у женщины нет российского паспорта.

«Судебный пристав направил запрос по следам жизни женщины: в школу-интернат города Иркутска, Паспортный стол Свердловского района города Иркутска и ЗАГС Шелеховского района для содействия в восстановлении паспорта для должницы и дальнейшего ее привлечения к административной ответственности», — отметили в пресс-службу ведомства.

Ранее приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.