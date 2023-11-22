Участница курсов Аяза Шабутдинова рассказала, как им подмешивали в кофе таблетки

Участникам курсов бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, предположительно, подмешивали в кофе таблетки. Об этом рассказала одна из участниц тренингов популярного блогера Наталья Калистратова, сообщает РИА Новости.

По словам предпринимательницы, препарат добавлялся в кофе, чтобы поклонники курсов Аяза вошли в состояние эйфории.

«Сейчас [таблетки] находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли», - сказала Калистратова, добавив, что именно эти таблетки обнаружили у Шабутдинова во время обысков.

По ее словам, напиток подавали на каждом сеансе медитаций в «Лайк-центре».

«Мы все помним, что в Лайк кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — сообщила Калистратова.

Она уточнила, что на встречах с Шабутдиновым участники делали медитации, слушали музыку, находились в состоянии эйфории.

Сам блогер заявил, что «Like Центр» — образовательная компания, а в арест он до сих пор не верит.

Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей.

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