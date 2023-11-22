Улицы и пляжи Анапы затопило после мощного ливня

После ливня, в ходе которого выпала месячная норма осадков, в Анапе затопило улицы и пляжи. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

По информации оперштаба, мощный ливень прошел в ночь на 22 ноября. В городе зафиксировали подтопление 11 дворов. Воду из шести из них уже откачали.

«Сейчас работы по откачке продолжают по улицам Садовой, Парковой и Гребенской, а также в станице Анапской по улице Советской. В работах задействованы 38 человек, 15 мотопомп», — сообщили в оперштабе.

Сейчас уровни рек не превышают неблагоприятных отметок. Согласно прогнозам, непогода может продолжаться в течение дня.

До этого, 12 ноября, интенсивные ливни прошли в Центральной части России. За сутки выпало 50% месячной нормы осадков.

Ранее стало известно, сколько осадков принес тайфун в Южно-Сахалинск.