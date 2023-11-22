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Один силовик получил ранение при перестрелке в Ингушетии

СК: пособник боевиков ранил силовика во время перестрелки в Ингушетии

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Depositphotos

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Региональное УФСБ ранее сообщило, что в Сунже сотрудники правоохранительных органов в ходе розыска в рамках контртеррористической операции (КТО) нашли пособника членов бандитской группы. Когда мужчину попытались задержать, он оказал сопротивление, применив оружие. В конечном итоге силовикам пришлось его ликвидировать.

По данным РИА Новости, мужчина подозревался в пособничестве разыскиваемым с весны членам бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву.

В СУСК сообщили, что во время оказания сопротивления подозреваемый ранил одного из правоохранителей. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ.

Следствие продолжается, устанавливается личность пособника боевиков.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась нанять киллера для сына и дочери за 160 тысяч рублей.

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