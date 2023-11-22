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Девочка забеременела от мужа депутата и ее направили на нелегальный аборт

В Казахстане 12-летняя девочка забеременела от мужа депутата

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Depositphotos

В Казахстане 55-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы, которая забеременела после контакта, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает издание Orda.kz.

Инцидент произошел в городе Жанатас Жамбылской области летом 2022 года. В изнасиловании подозревают местного жителя, супруга депутата районного маслихата (орган местного самоуправления — «Газета.Ru»). Потерпевшая девочка воспитывается в неблагополучной семье и учится в школе-интернате.

Когда о беременности воспитанницы узнали учителя школы, они направили девочку на аборт, не сообщив об этом ее матери, и сами оплатили операцию. В отношении них также возбуждены уголовные дела.

По словам матери потерпевшей девочки, злоумышленник завлек ребенка обещанием подарить телефон, а потом, узнав о беременности, стал угрожать.

Ранее россиянин-рецидивист изнасиловал 14-летнюю дочь.

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