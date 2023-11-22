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Отец певца Шарлота объяснил поступок сына с сожжением паспорта

Отец певца Шарлота упрекнул сжегшего российский паспорт сына в глупости

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Эдуард Шарлот/VK

Сожжение певцом Шарлотом (настоящее имя — Эдуард Шарлот) своего российского паспорта — это не более, чем глупость, убежден его отец. В беседе с телеканалом «360» он заявил, что не виделся с сыном больше года и не поддерживает с ним связь, поэтому ничего не знает о политической позиции певца.

«[Произошедшее —] не больше, чем глупость. Весь ум ушел в творчество, а IQ остался где-то сзади — только так могу оценить [его поступок]», — заявил отец Шарлота.

При этом мужчина добавил, что переживает за сына и пока не знает, какое тому грозит наказание, однако заверил, что будет следить за ситуацией, чтобы при необходимости помочь. Пока правоохранительные органы, по его словам, с ним не связывались.

Напомним, певец Шарлот летом сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. После возвращения в Россию его задержали в аэропорту Пулково, за свой поступок он извинился. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рэпер Гуф извинился перед верующими за оскорбительный ролик и песню про наркотики.

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