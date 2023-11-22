Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о повышении цен на электронику из-за введения утильсбора

Экономист Кульбака: от введения утильсбора цены на технику значительно вырастут

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

От введения в России утилизационного сбора для импортной электроники — планшетов, смартфонов и видеокамер — пострадают конечные потребители, считает аналитик и экономист Николай Кульбака. Цены на электронику в результате такого решения повысятся, предупредил он в беседе с телеканалом «360».

«Это фактически пополнение бюджета за счет населения. Смысл очень простой — сделать так, чтобы цены выросли. <...> Когда человек покупает по более высокой цене смартфон, он думает, что виноваты продавцы», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в ближайшее время российские производители не смогут заменить импортные бренды. В частности, нет аналогов в сегменте смартфонов.

«Все то, что делается, — это сборка из каких-то привозимых компонентов, — отметил Кульбака. — В России не производятся свои смартфоны и в ближайшее время производить не будут. С электроникой практически та же ситуация».

В то же время эксперт ОНФ и член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко назвал решение о введении утильсбора логичным и оправданным. Иностранную технику сложнее утилизировать, так как она не обладает какой-либо унификацией и содержит в себе практически любые компоненты — «всю таблицу Менделеева», заявил он. По его мнению, передача государством этой нагрузки производителям — справедливое решение.

Напомним, утильсбор на импортную электронику может вступить в силу к концу 2024 года. Планируется, что он будет работать по той же системе, что и с автомобилями, и позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.

Ранее автоэксперты объяснили повышение утильсбора для автомобилей борьбой с серыми схемами параллельного импорта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий