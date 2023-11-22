В Приморье машину беременной женщины смяло в ДТП

На автодороге «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» произошло ДТП с участием беременной женщины. Об этом сообщает полиция Приморья.

Россиянка двигалась со стороны Екатериновки в направлении Находки. В какой-то момент женщина повернула, но не убедилась в безопасности своего маневра и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с машиной марки Toyota.

Второй участник ДТП не пострадал. Беременную женщину направили в медицинское учреждение.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на управление МЧС по региону, россиянку пришлось вызволять из машины с помощью гидравлического инструмента.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее в Московской области врачи провели операцию женщине с огромным тромбом и сохранили ей беременность.