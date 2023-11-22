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Бывшего полицейского оштрафовали за угон автомобиля, который он должен был найти

На Урале экс-полицейского оштрафовали за угон объявленной в розыск машины

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Depositphotos

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику уголовного розыска, обвиняемому по трем статьям. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на решение Ленинского районного суда.

О преступлениях, совершенных полицейским, стало известно после того, как он попался на угоне уже похищенной машины. В сентябре 2020 года ему поручили расследовать дело об угоне Toyota Camry, спустя несколько недель он нашел автомобиль, но решил не возвращать его владельцу. Сотрудник МВД сменил на машине госномера, подделал свидетельство о регистрации и ездил на ней, пока не попался силовикам в марте 2021-го.

Собственник получил свое транспортное средство назад, а полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по трем статьям. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, подделке документов и получении взятки. Суд над ним начался еще прошлой осенью, а приговор подсудимому вынесли 20 ноября.

«В получении взятки бывшего оперативника оправдали, а по другим статьям ему назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев и штраф в размере 80 тысяч рублей», — сказано в судебных документах.

Ранее экс-полицейского из Екатеринбурга оштрафовали на 50 тыс. рублей за угон и продажу машины.

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