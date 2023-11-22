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Юноша получил 2,5 года колонии за «минирование» более чем 800 объектов в РФ и Белоруссии

Юноша «заминировал» более 800 объектов РФ и РБ и получил 2,5 года колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд вынес приговор молодому человеку, который присылал письма с террористическими угрозами организациям РФ и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Юношу приговорили у 2,5 годам колонии. Помимо этого, суд обязал россиянина выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве взыскания причиненного материального ущерба. Правоохранители приняли во внимание раскаяние молодого человека.

Все инциденты, за которые осудили молодого человека, происходили в 2021 году. В период с марта по май он рассылал письма о минировании объектов с почтовых адресов иностранных доменов. Сообщения получили 395 объектов в регионах России и еще 450 объектов в Белоруссии. Фигуранта задержали в Омске.

Ранее во Владимире мужчина «заминировал» гостиницу, чтобы провести время с девушкой.

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