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Израиль опубликовал список палестинских заключенных, которых планируют освободить

Опубликован список из 300 палестинских заключенных, которых освободит Израиль

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Reuters

Минюст Израиля опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых планируют освободить в рамках договоренностей с ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что данные верны и их передали непосредственно правоохранительные органы.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Президент Израиля Ицхак Герцог поприветствовал заключение сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников и временное прекращение огня.

По его словам, соглашение является моральным долгом государства. Политик выразил надежду на то, что сделка станет первым шагом к возвращению в Израиль всех удерживаемых лиц.

В МИД РФ заявили, что сделка Израиля и ХАМАС дает надежду на деэскалацию.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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