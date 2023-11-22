В Красноярском крае из-за прошедшего урагана 14 населенных пунктов остаются без света

В Красноярском крае из-за урагана остаются без света жители почти полутора десятка населенных пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС по региону.

По информации МЧС, на утро 22 ноября электричество отсутствует в 14 населенных пунктах Ужурского, Партизанского, Уярского, Балахтинского и Нижнеингашского районов.

Ликвидацией последствий ураганного ветра занимаются 150 человек и 64 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в семи российских регионах из-за непогоды около 71 тыс. потребителей остались без света. Речь шла о Красноярском и Алтайском краях, республиках Крым и Хакасия, а также Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областях.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.