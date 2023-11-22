Закрытие КПП на границе с РФ Финляндией назвали причиной гуманитарного кризиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что около 300 иностранцев ожидают прохода в Финляндию на границе РФ у КПП «Салла» в Кандалакшском районе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — заявил чиновник.

Отмечается, что российская сторона установила пункты обогрева для ожидающих проезда, «чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера». На этом фоне Чибис призвал власти Финляндии «сохранять человеческое лицо».

До этого в Карелии задержали более 150 мигрантов, собравшихся на границу Финляндии.

16 ноября финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее в МИД РФ отреагировали на обвинения Финляндии в адрес России.