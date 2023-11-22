В Россию из сектора Газа прибыли еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян

В Москву прибыли еще 28 граждан России, которых накануне эвакуировали из сектора Газа, сообщает ТАСС.

Самолет МЧС с 28 россиянами на борту приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Российские граждане были доставлены из Каира, куда их до этого доставили из сектора Газа.

Отмечается, что на борту самолета эвакуированных россиян сопровождали медики и психологи МЧС.

Всего с 12 ноября в РФ из зоны конфликта было доставлено 553 российских гражданина.

Ранее МЧС России опровергло информацию о том, что часть россиян при содействии ведомства пересекла находящийся на границе сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт «Рафах» вне официальных списков.

До этого сообщалось, что самолет МЧС России, который утром 21 ноября вылетел из Дагестана с 27 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа, прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.