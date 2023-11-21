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МЧС опровергло информацию о пересечении россиянами КПП «Рафах» вне официальных списков

МЧС опровергло сведения, что часть россиян покинула Газу вне официальных списков

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

МЧС России опровергло информацию о том, что часть россиян при содействии ведомства пересекла находящийся на границе сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт «Рафах» вне официальных списков. Об этом, ссылаясь на Департамент информационной политики МЧС, сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали неверной информацию оперативного штаба в Каире, что часть граждан России и членов их семей прошла КПП «Рафах» вне официальных списков. МЧС отметило, что все россияне и члены их семей пересекают «Рафах» согласно спискам, которые направляются МИД РФ, согласованным со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее оперативный штаб, находящийся в Каире, распространил информацию о том, что группа российских граждан, эвакуированная в понедельник через КПП «Рафах», не состояла в списках на эвакуацию.

До этого представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА) заявило, что у граждан России все еще сохраняется возможность подать заявку на эвакуацию из сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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