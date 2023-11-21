Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму прокомментировали сообщения о пожаре на Сакской ТЭЦ

В Крыму назвали вбросом сообщения о взрывах и пожаре на Сакской ТЭЦ

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения ряда украинских Telegram-каналов о якобы взрывах на полуострове, а также о пожаре на Сакской ТЭЦ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории. Доверяйте только официальным источникам», — сообщил Крючков.

Ранее на Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после закрытия его более чем на час. Сообщается, что движение возобновилось в 20:50 по московскому времени. Причины ограничения движения не сообщаются.

До этого сообщалось, что в середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий