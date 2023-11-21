В Крыму прокомментировали сообщения о пожаре на Сакской ТЭЦ

Советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения ряда украинских Telegram-каналов о якобы взрывах на полуострове, а также о пожаре на Сакской ТЭЦ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории. Доверяйте только официальным источникам», — сообщил Крючков.

Ранее на Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после закрытия его более чем на час. Сообщается, что движение возобновилось в 20:50 по московскому времени. Причины ограничения движения не сообщаются.

До этого сообщалось, что в середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.