Большинством освобожденных в рамках сделки ХАМАС и Израиля будут дети

Большинством пленных, которых освободит палестинское движение ХАМАС и Израиль по результатам возможной сделки, будут дети. Об этом сообщает CNN.

Помимо детей, планируется освободить лиц с двойным гражданством, а также израильтян.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС возобновило контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников, которые были захвачены боевиками группировки 7 октября. При этом официальные лица Израиля подтвердили, что палестинское движение действительно возобновило контакты с катарскими посредниками, которые ведут переговоры с израильской стороной относительно соглашения об обмене пленными для освобождения заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

До этого сообщалось, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Уточнялось, что переговоры по освобождению заложников ведутся при посредничестве США, Египта и Катара. По информации египетского источника, близкого к переговорам, по одному из сценариев сделки об освобождении заложников в первый день перемирия палестинская группировка освободит 50 женщин и детей, после чего заложников будут выпускать по десять человек ежедневно.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.