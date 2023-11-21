Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьник украл у старшей сестры 200 тыс рублей и потратил их в онлайн-игре

В Краснодарском крае школьник украл деньги у старшей сестры ради онлайн-игры

close
100%
Depositphotos

Прокуратурой Отрадненского района направлено в суд уголовное дело в отношении подростка, похитившего деньги у сестры ради покупки в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17-летний житель станицы Удобной гостил у старшей сестры, подросток увлекался онлайн-играми. Воспользовавшись отсутствием девушки, он взял ее мобильный телефон и перевел с ее счета более 200 тысяч рублей ради покупки аккаунтов в игре.

После обращения сестры в правоохранительные органы в отношении юноши было возбуждено уголовно дело о хищении чужого имущества. Материалы переданы в суд, санкция за указанное преступление предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее на Урале мошенники запугали ребенка и вынесли из дома сейф.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий