Школьник украл у старшей сестры 200 тыс рублей и потратил их в онлайн-игре

Прокуратурой Отрадненского района направлено в суд уголовное дело в отношении подростка, похитившего деньги у сестры ради покупки в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17-летний житель станицы Удобной гостил у старшей сестры, подросток увлекался онлайн-играми. Воспользовавшись отсутствием девушки, он взял ее мобильный телефон и перевел с ее счета более 200 тысяч рублей ради покупки аккаунтов в игре.

После обращения сестры в правоохранительные органы в отношении юноши было возбуждено уголовно дело о хищении чужого имущества. Материалы переданы в суд, санкция за указанное преступление предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее на Урале мошенники запугали ребенка и вынесли из дома сейф.