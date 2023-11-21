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Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения автотранспорта

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Alexey Pavlishak/Reuters

На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после закрытия его более чем на час. Об этом сообщает РИА Новости.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что движение возобновилось в 20:50 по московскому времени. Причины ограничения движения не сообщаются.

До этого сообщалось, что в середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.

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