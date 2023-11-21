Крымский мост открыли для движения транспорта

На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после закрытия его более чем на час. Об этом сообщает РИА Новости.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что движение возобновилось в 20:50 по московскому времени. Причины ограничения движения не сообщаются.

До этого сообщалось, что в середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.