На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Информация об этом появилась в 19:43 по местному времени (совпадает с московским).

В середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.