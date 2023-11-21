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В Словакии неизвестные перекрыли дорогу грузовикам на границе с Украиной

В Словакии неизвестные перекрыли проезд для грузовиков на границе с Украиной

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

В Словакии на границе с Украиной неизвестные перекрыли движение для грузовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что проезд для грузовиков заблокирован рядом с пропускным пунктом «Вышне Немецкое — Ужгород». При этом Братислава официально не уведомляла Киев о возможной блокировке границы, а также о присоединении словацких перевозчиков к польским дальнобойщикам в их акции протеста.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что поляк, который участвовал в блокировке фур на польско-украинской границе, пригрозил перевозчикам из Украины топором.

Украинские перевозчики, в свою очередь, начали возмущаться, вышли из транспорта, взяли топор и выкинули его за обочину.

Украинцы также забрасывали на границе польские грузовики камнями. Об этом писала газета Rzeczpospolita.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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