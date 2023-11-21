Путин высказался о российских достижениях

Президент России Владимир Путин заявил, что российские достижения являются интересными и способны вдохновлять. Об этом глава государства заявил в ходе своего видеообращения по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля, передает ТАСС.

«Безусловно, всех интересуют достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум «Россия», — заявил Путин.

Ранее Путин в ходе внеочередного саммита БРИКС, посвященного ситуации в Газе, заявил, что Россия инициирует продолжение обсуждения в БРИКС ситуации в секторе Газа. Он добавил, что РФ считает крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС ситуации на Ближнем Востоке. Путин также оценил формат экстренных онлайн-заседаний лидеров стран БРИКС, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

До этого страны БРИКС призвали провести независимое расследование военных преступлений в Газе. Об этом говорится в коммюнике онлайн-саммита организации, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».