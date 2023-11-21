Telegram оштрафовали на 4 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Телеграм Мессенджер Инк. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четырех миллионов) руб.», — говорится в сообщении.

Как следует из протокола, в частности, компания не приняла меры по удалению недостоверной информации об армии РФ, а также информации, направленной на оправдание экстремистской деятельности и дестабилизацию ситуации в стране.

В августе 2023 года Telegram Messenger Inc. впервые оштрафовали в РФ за отказ локализовать данные российских пользователей. Размер штрафа составил 50 тыс. рублей.

До этого суд в Таганском районе Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре млн рублей за отказ удалить 32 канала с публикациями информации о военной операции на Украине и ее участниках, которая считается не соответствующей действительности.

Ранее на Украине предложили запретить создавать анонимные Telegram-каналы.