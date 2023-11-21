В Одессе произошли взрывы

В украинской Одессе во вторник, 21 ноября, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области прозвучала воздушная тревога.

18 ноября украинское издание «Думская» сообщило, что перевозившее украинское зерно из Одессы судно Georgia S не пострадало при подрыве мины в Черном море. Судно вышло под флагом Либерии из одесского порта «Южный» с пшеничным зерном на борту. Отмечается, что после подрыва мины капитан судна подал сигнал бедствия, однако оно не пострадало. Сама же мина, по версии издания, была противопехотной и взорвалась в 100 метрах от сухогруза.

10 ноября три взрыва произошли вечером в городе Черноморск Одесской области Украины во время сигнала воздушной тревоги.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.