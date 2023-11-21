В Калининграде налетчики напали с битами на адвоката со скандальной репутацией

В Калининграде трое в балаклавах избили адвоката Антона Зарицкого. Об этом рассказывает РЕН ТВ, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

20 ноября Lexus Зарицкого находился на улице Тихоненко. Адвокат сидел в салоне вместе со своей супругой, когда трое неизвестных с битами разбили его автомобиль, вытащили мужчину на улицу и жестоко избили его. Им удалось скрыться с места преступления. Потерпевшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными телесными повреждениями.

Налетчиков ищут, уже возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как отмечается, в июне прошлого года Зарицкий сам стал подозреваемым после конфликта с соседом. Тогда адвокат наставил на него дуло пистолета и стал угрожать оппоненту выстрелом. Сначала юриста арестовали, но впоследствии отпустили на свободу. В СМИ сообщалось, что адвокат также избил соседа и забросал его дом камнями.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.