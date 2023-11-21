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Девушка заблудилась во время похода и провела в горах девять дней

ABC 13: в США девушка заблудилась в горах и выживала одна девять дней

В штате Техас спасатели спустя девять дней нашли живой девушку, которая ушла в поход и заблудилась. Об этом сообщает ABC 13.

25-летняя Кристи Перри отправилась в поход по национальному парку Биг-Бенд-Ранч в штате Техас еще 9 ноября и в назначенное время не вышла на связь с родителями, обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Правоохранители смогли отследить время и дату входа девушки в нацпарк, затем она оставила свой автомобиль и оправилась в пешую прогулку. Американка пошла по горной тропе и заблудилась.

К ее поискам были привлечены пожарные, охотники, спасатели и волонтеры, местность осматривали с вертолетов. Отыскать пропавшую удалость спустя девять дней, девушка выжила, она доставлена в местную больницу.

Ранее заблудившийся в парке мужчина ел головастиков и пил воду из лужи, чтобы выжить.

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