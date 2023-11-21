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Психолог дала совет, как некурящему адаптироваться в курящем коллективе

Психолог Бучкова: чтобы адаптироваться в коллективе, необязательно быть курящим

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Психолог Алла Бучкова на страницах «Ридуса» объяснила, как некурящему человеку адаптироваться в курящем коллективе. Она подчеркнула, что вероятность стать изгоем слабо связана с вредными привычками.

«Мои коллеги ушли покурить. Они там проводят много времени, приходят довольные, наверняка обсуждают что-то важное». Подобные размышления только усиливают тревогу и ощущение, что вы остаетесь за бортом. И действительно могут отдалять от сослуживцев», — отметила психолог.

Вместо того чтобы тревожиться, специалист посоветовала сосредоточиться на реальных вариантах налаживания отношений с коллегами, предложив, к примеру, альтернативное перекуру короткое чаепитие. По словам Бучковой, подбирать развлечение необходимо, проанализировав, что больше всего «зацепит» сослуживцев.

Если же данный вариант представляется слишком сложным, эксперт рекомендовала сосредоточиться на отдельных членах коллектива, с которыми есть соприкосновение интересов.

До этого психолог Марина Философ объяснила, как наладить отношения с коллегами на новой работе. По ее словам, нельзя ставить личные интересы выше корпоративных. Она также подчеркнула, что необходимо относиться с уважением ко всем сослуживцам независимо от должности.

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